Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур президентских выборов в Грузии

На президентских выборах в Грузии независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили и ее оппонент от партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе занимают первое и второе места и проходят во второй тур.

Он пройдет не позднее 1 декабря, так как ни один из кандидатов, по данным ЦИК, не заручился поддержкой более чем 50 процентов избирателей.

Зурабишвили получила более 38 процентов, ее поддерживает и правящая партия республики "Грузинская мечта". За Вашадзе проголосовали свыше 37 процентов граждан страны, передает телеканал "Россия 24".