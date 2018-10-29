Обрушение на шахте в Китае: число жертв увеличилось до 19 человек

В провинции Шаньдун на востоке Китая число жертв аварии на угольной шахте увеличилось до 19 человек. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.

Ранее СМИ сообщали о 13 погибших. Утром 28 октября спасатели обнаружили под завалами в забое погибшего шахтера. Еще пять тел были обнаружены ночью.

Как уточняется, авария произошла на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн поздно вечером 20 октября. 22 человека оказались заблокированными под землей в результате взрыва и последующего обрушения горных пород. В момент ЧП в забое находились 334 шахтера. 312 из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Спасатели пока смогли вызволить живым только одного шахтера, передает ТАСС.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось расчистить порядка 55 метров заваленного тоннеля. Спасатели работают над последними 19 метрами в надежде обнаружить еще двух шахтеров, заблокированных под землей.