Командир самолета, разбившегося в Индонезии, запросил посадку сразу после взлета

Командир авиалайнера индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение в понедельник, 29 октября, практически сразу после взлета из аэропорта Джакарты запросил экстренную посадку. Об этом СМИ сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю.

Как рассказал Рахаю, экипаж запросил возвращение в аэропорт, и после этого связь с бортом прервалась, Boeing исчез с экранов радаров.

Спасателям уже удалось обнаружить место крушения самолета, его обломки, а также личные вещи пассажиров. По последним данным, в момент катастрофы на борту находились 189 человек, среди них три ребенка, два пилота и шесть бортпроводников.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение приблизительно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, напоминает ТАСС. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг).

Авиакомпания Lion Air – крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии. В международных рейтингах безопасности авиакомпаний Lion Air обычно занимает одно из последних мест.