В Кузбассе горняков шахты "Есаульская" вывели на поверхность из-за отключения вентилятора

В Кемеровской области 135 горняков, находившиеся в шахте "Есаульская", были выведены на поверхность в связи с остановкой главного вентилятора. ЧП произошло рано утром в понедельник, 29 октября. О нем СМИ сообщил представитель ГУ МЧС РФ региона.

Как уточняется, 135 сотрудников шахты были успешно выведены на поверхность около 4 часов утра по местному времени (00:00 по времени Москвы). В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА Новости. В настоящее время специалисты устанавливают причины отключения вентилятора.