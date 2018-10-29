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29 октября 201808:30

Найдены обломки "Боинга", упавшего возле острова Ява

Место крушения пассажирского Boeing 737 в Индонезии найдено. По данным СМИ, лайнер рухнул в море к западу от острова Ява. В настоящее время специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения.

Лайнер бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Он вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06:20 по местному времени и через 13 минут пропал с радаров, сообщает РИА Новости.

 

Всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Командир запросил возвращение в аэропорт практически сразу после взлета.

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