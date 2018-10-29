Президента Грузии выберут во втором туре. Он состоится не позднее 1 декабря. В первом туре, который состоялся 28 октября, ни один из кандидатов не набрал нужные для победы 50 процентов.

В настоящему моменту обработано 99,57% процентов голосов. По данным ЦИК, лидер голосования — независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". За нее проголосовали 38,66% избирателей.

На втором месте кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе (37,7%). Далее с большим отрывом идут Давид Бакрадзе (10,93%) и Шалва Нателашвили (3,76%), передает "Россия 24".

По прогнозам ЦИК, подсчет голосов избирателей на оставшихся участках не повлияет на общие предварительные результаты выборов. Таким образом, во второй тур выходят Зурабишвили и Вашадзе.