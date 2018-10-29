Граждан России не было на борту рухнувшего Boeing 737

Посольство России в Джакарте сообщило, что, по предварительным данным, граждан РФ не было на борту самолета Boeing 737, разбившегося в Индонезии.

Всего на борту находилось 189 человек. Обломки самолета найдены в море — в двух милях от точки, где самолет пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что пилоты запросили экстренную посадку почти сразу после взлета.

Самолет авиакомпании Lion Air летел из Джакарты в город Панкалпинанг (провинция Бангка-Белитун).