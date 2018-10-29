Гол Мбаппе помог "ПСЖ" победить "Марсель"

В чемпионате Франции по футболу завершился 11-й тур. В последнем и центральном матче клуб "Пари Сен-Жермен" добился выездной победы над "Марселем". Встреча прошла на стадионе "Велодром" в Марселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей​​​.

В составе победителей мячи забили Килиан Мбаппе (65-я минута) и Юлиан Дракслер (в компенсированное время). Парижский клуб одержал 11-ю победу подряд со старта чемпионата, показывая стопроцентный результат. С 33 очками в активе команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице. "Марсель" с 19 баллами располагается на пятой строчке.