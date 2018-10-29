НХЛ. "Кингз" обыграли "Рейнджерс", в активе Ковальчука гол и две передачи

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук набрал три очка.

Россиянин один раз отличился сам (на 34-й минуте) и еще дважды помог забить партнером. В итоге Ковальчук был признан первой звездой матча. В составе проигравших первую шайбу в сезоне забросил Владислав Наместников (12-я минута), которому ассистировал Павел Бучневич.

Результаты других матчей игрового дня: "Детройт Ред Уингз" — "Даллас Старз" — 4:2, "Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 1:2, "Анахайм Дакс" — "Сан-Хосе Шаркс" — 3:4 ОТ, "Вегас Голден Найтс" — "Оттава Сенаторз" — 4:3 ОТ, "Чикаго Блэкхокс" — "Эдмонтон Ойлерз" – 2:1 ОТ.