"Лестер" подтвердил гибель владельца и еще четырех человек при крушении вертолета

Английский футбольный клуб "Лестер" выступил с официальным заявлением по поводу крушения пассажирского вертолета у стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, которое произошло 27 октября.

Как отмечает телеканал "Россия 24", в катастрофе погибли пять человек, включая владельца команды "Лестер" тайского миллиардера Вичая Шриваддханапрабху.

"С глубоким прискорбием мы подтверждаем, что Вичаи Шриваддханапрабху был среди тех, кто трагически погиб, — говорится в сообщении на сайте клуба. — Никто из пяти человек, которые находились на борту, не выжил".

Вертолет, принадлежащий миллиардеру, разбился в минувшую субботу, 27 октября, после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". Машина рухнула на парковку около домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр".

Шривадханапрабха приобрел футбольный "Лестер" в 2010 году за 39 миллионов фунтов стерлингов. В 2016 году клуб стал чемпионом Англии по футболу.