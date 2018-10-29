В Москве простятся с Николаем Караченцовым

На сцене театр "Ленком" пройдет прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым.

Как сообщает ТАСС, прощание будет длиться с 10:00 до 13:00, в 12:00 начнется гражданская панихида. С 9​​​:00 до 13:00 возле театра — на улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского — будет ограничено движение автотранспорта.

Затем в старинном московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке пройдет отпевание. Чин совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят Караченцова на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс".

Вечером в "Ленкоме" будет сыгран спектакль "Юнона и Авось". В этой рок-опере Караченцов исполнил самую известную свою театральную роль — графа Резанова. Ее он играл более 20 лет, начиная с 1981 года.

В "Ленкоме" Караченцов служил долгие годы. По словам художественного руководителя театра Марка Захарова, Николай Петрович "навсегда останется в той плеяде актеров, которая прославила театр: это он, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов". По его словам, он внес неоценимый вклад в развитие театра и первым предложил называть его "Ленкомом", а не пышным пафосным названием театр имени Ленинского комсомола".

Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив всего один день до своего 74-летия. Последние годы он долго болел. В феврале 2005 года актер получил в ДТП тяжелейшую черепно-мозговую травму, от которой так до конца и не оправился. Осенью прошлого года у артиста нашли злокачественную опухоль в легком.