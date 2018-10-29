На месте крушения "Боинга" идет поисково-спасательная операция

В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер. Через 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты Boeing 737 пропал с радаров. Он упал в море недалеко от острова Ява. Самолет авиакомпании Lion Air направлялся на остров Бангка. Остров является одним из основных мировых центров добычи олова.

По предварительным данным, на борту было более 180 человек, среди них три ребенка, а также двое пилотов и шестеро бортпроводников.

В российском посольстве в Индонезии сообщают, что россиян на борту не было.

К месту крушения самолета уже прибыли спасательные корабли. На поверхности моря видны обломки самолета и личные вещи пассажиров.

Индонезийские власти ведут поисково-спасательную операцию. Водолазы готовятся к погружению в месте падения самолета.

Самолет Boeing 737 индонезийской компании Lion Air упал недалеко от западного побережья острова Ява. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. Пилоты вскоре после взлета запросили экстренную посадку. Разбившийся самолет эксплуатировался с августа 2018 года.