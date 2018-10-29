Москалькова: переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

Переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна "Норд" не дали результатов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, "этот вопрос постоянно политизируется". Она напомнила, что рыбаков с марта не пускают домой, происходит препятствие воссоединению семьи, а также грубое нарушение прав человека и международных норм.

"Призываю общество Украины и органы власти посмотреть на эти события как на грубое нарушение прав человека и международных норм", — сказала РИА Новости омбудсмен.

Крымское судно "Норд" под флагом России было задержано в Азовском море 25 марта. На его борту находились 10 членов экипажа. Все они являются россиянами, но Киев их считает гражданами Украины. Двое смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Капитана Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда из Крыма на Украину.