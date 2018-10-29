Место крушения "Боинга" у побережья Явы сняли с вертолета

Водолазы готовятся к погружению на месте катастрофы самолета крупнейшей индонезийской авиакомпании Lion Air, на борту которого находились почти 190 человек, сообщает Tribun-Medan.com. Спасатели с вертолета сняли место трагедии.

Рухнувший к западу от острова Ява Boeing 737 MAX 8, по предварительным данным, опустился на дно на глубине 30-40 метров. Лайнер следовал из Джакарты на остров Бангка, но спустя несколько минут экипаж сообщил о проблемах на борту и запросил об экстренной посадке, однако позже пропал с экранов радаров.

На кадрах с места ЧП видно масляное пятно и обломки самолета, а также личные вещи пассажиров. Спасатели, судя по фотографиям, уже обнаружили несколько фрагментов тел находившихся на борту людей. Некоторые из них незадолго до крушения сделали снимки из салона — на них видно, что пассажиры сидят в кислородных масках, а сам лайнер, вероятно, сильно трясло.

Известно, что разбившийся Boeing только 15 августа заступил на службу. У командира судна было более 6 тысяч часов налета, а у второго пилота — свыше 5 тысяч. Россиян на борту не было.