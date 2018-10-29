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Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии 23 минуты назад
Lion Air: упавший Boeing был неисправен, но его починили
У самолета Boeing 737, разбившегося у берегов Индонезии, перед последним полетом находили техническую неисправность.
"Была техническая проблема, о которой сообщили после предыдущего полета по маршруту Денпасар-Джакарта накануне вечером, и затем проблема была решена, а самолет допущен к полету сертифицированным инженером", — рассказал изданию Straits Times главный исполнительный директор Lion Air Эдвард Сирайт. Сообщить о характере обнаруженной тогда проблемы он отказался.
Самолет Boeing 737 индонезийской компании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. Известно, что вскоре после взлета пилоты запросили экстренную посадку. Обломки лайнера обнаружены у берегов острова Ява, передает РИА Новости.
На борту самолета находились почти 190 человек. По некоторым данным, среди пассажиров было около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. В российском посольстве в Индонезии сообщают, что россиян на борту не было.
К месту крушения самолета уже прибыли спасательные корабли. На поверхности моря видны обломки самолета и личные вещи пассажиров.
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