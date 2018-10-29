Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

Публикация в Интернете части базы данных сотрудников Сбербанка никак не угрожает клиентам компании, сообщили РИА Новости в банке.

"Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка", — пояснили в компании, добавив, что эта адресная книга находилась в открытом доступе для всех сотрудников Сбербанка.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных в Сбербанке, в результате которой имена и адреса электронной почты 421 тысячи сотрудников оказались в открытом доступе в Интернете. Информация была выложена неизвестным пользователем. В настоящее время файл этой базы данных недоступен.