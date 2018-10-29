Даниил Медведев стал первой ракеткой России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место и стал лучшим среди российских игроков.

Напомним, на прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Базеле, где уступил будущему победителю швейцарцу Роджеру Федереру. Ранее Медведев дошел до полуфинала Кубка Кремля, где также проиграл будущему чемпиону турнира Карену Хачанову. Тот в свою очередь поднялся с 19-го на 18-е место, но утратил статус первой ракетки России.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и Федерер.