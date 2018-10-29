"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

Внимание пользователей соцсетей привлек очередной курьезный случай с участием Дональда Трампа. Президент США не смог (или не захотел) разобраться, как складывается его зонт. В итоге Трамп просто выбросил непокорный предмет.

Теперь американцы размещают видео в Интернете и обсуждают: Трамп вообще не умеет закрывать зонт или американский лидер настолько ленив и избалован, что даже и не пытался.

"Практика, Дональд, практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшой грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните", — такие комментарии появляются под видео.

Или, например: "Сделайте зонт снова великим!"

"Он даже не попытался!" — написал другой пользователь. "Нельзя требовать от пожилых людей, чтобы они понимали, как работают современные технологии", — заметил еще один.