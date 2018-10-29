На месте крушения Boeing обнаружен взорванный бензобак

На месте крушения Boeing 737 возле берегов Явы обнаружен взорвавшийся топливный бак.

"Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает", — сообщил РИА Новости представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

Самолет Boeing 737 MAX выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Вскоре после взлета командир запросил экстренную посадку, а через 13 минут самолет пропал с экрана радара.

Лайнер принадлежал бюджетной авиакомпании Lion Air. Перед последним полетом у "Боинга" нашли техническую неисправность, но его починили и допустили к полетам. На борту находились 189 человек, все они погибли. На месте крушения идет поисковая операция.