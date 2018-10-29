Свитолина после победы на Итоговом турнире поднялась на 4-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию своего рейтинга. Самого значительного взлета в нем добилась украинка Элина Свитолина, которая 28 октября стала победительницей Итогового турнира WTA.

Спортсменка поднялась на три позиции в рейтинге – с седьмого на четвертое место. Для Свитолиной эта позиция стала наивысшей за карьеру. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая сохранила 10-ю строчку. Мария Шарапова располагается на 29-м месте.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует румынка Симона Халеп. Далее идут Ангелик Кербер из Германии и датчанка Каролин Возняцки.