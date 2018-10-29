В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

Слитки и порошок золота на общую сумму 34,5 миллиона рублей находились в рюкзаке уроженца Кавказа, которого задержали в лесу в Якутии сотрудники ФСБ.

Откуда он взял золото, вес которого составил больше 13 килограммов, не уточняется. В отношении задержанного — уроженца Чечено-Ингушской АССР — возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчину удалось обнаружить в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесу у поселка Беркакит Нерюнгринского района Якутии.

В Якутии располагается одно из крупнейших месторождений золота в России.