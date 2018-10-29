Появилось видео страшного ДТП, унесшего жизнь семьи из Удмуртии

Опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент трагедии, произошедшей в воскресенье, 28 октября, на дороге Псеево – Крынды неподалеку от границы Татарстана и Удмуртии.

По данным полиции, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом "КамАЗ".

В результате аварии погибли все находившиеся в легковушке: водитель — мужчина 1986 года рождения, и четверо пассажиров, в том числе – трое детей, близнецы 2016 года рождения и девочка 2008 года рождения.

В правоохранительных органах уточнили, что все погибшие – жители Алнашского района Удмуртской Республики.