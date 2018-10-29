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Мозг человека и животных 27 минут назад
Новый браслет может спасти тысячи эпилептиков от внезапной смерти
Новейший медицинский датчик обнаруживает 85% тяжёлых ночных приступов эпилепсии. Этот результат в четыре раза лучше, чем у существующих технологических решений. Вовремя подняв тревогу, он может спасти пациенту жизнь.
Новшество описано в научной статье, опубликованной большой международной командой исследователей в журнале Neurology.
Приступ эпилепсии может убить человека. И дело тут не только в опасности утонуть, попасть под машину и так далее, то есть оказаться беспомощным в потенциально опасной ситуации. Может случиться так называемая внезапная неожиданная смерть при эпилепсии (sudden unexpected death in epilepsy, или SUDEP). Её точные механизмы до сих пор не известны, но специалисты полагают, что дело тут в фатальном воздействии некоторых припадков на сердечно-сосудистую и/или дыхательную систему.
Особенно часто это случается у лиц с умственной отсталостью на фоне тяжёлой и устойчивой к лечению эпилепсии. У них риск SUDEP может достигать 20%, то есть погибает каждый пятый пациент.
Беды можно избежать, если вовремя купировать приступ медикаментами. Для этого рядом с больным должен находиться медик. Иногда это превращается в серьёзную проблему, особенно в ночное время. Ведь постоянное дежурство медсестры у кровати обходится слишком дорого. Далеко не все больные эпилепсией могут позволить себе такие "меры безопасности".
Инженеры пытаются решить проблему с помощью устройств, сигнализирующих о начале припадка. Стандартное решение – это датчик, встроенный в кровать. Он реагирует на её сотрясения, вызванные бьющимся в судорогах больным. Однако эффективность таких приборов всё ещё оставляет желать лучшего.
Авторы нового исследования пошли по другому пути. Они разработали браслет, который надевается на руку пациента. Чувствительные датчики реагируют на два сигнала: судорожные движения и участившееся сердцебиение. Обнаружив неладное, система автоматически вызывает медицинский персонал по мобильной связи.
Разработка получила название Nightwatch, то есть "ночной дозор" или "ночной страж". Устройство также немного напоминает наручные часы (слово watch можно перевести и как "часы"). Правда, застёгивается оно не на запястье, а выше предплечья.
Прибор был проверен на 28 пациентах, которые переживают более одного серьёзного приступа в месяц. В среднем каждый испытуемый использовал браслет на протяжении 65 ночей.
Выяснилось, что новинка реагирует на 85% серьёзных приступов, в том числе на 96% наиболее тяжёлых, сопровождающихся тонико-клоническими судорогами.
Для сравнения учёные использовали стандартный датчик, встроенный в кровать. Он оповестил лишь о 21% приступов.
При этом пациенты отмечали, что браслет не доставляет им никаких неудобств, в том числе в ночное время.
Авторы ожидают, что новая технология поможет уменьшить число случаев SUDEP на две трети. Это, конечно, серьёзный результат, но врачам хотелось бы иметь прибор, реагирующий на каждый приступ. Поэтому создатели Nightwatch сейчас работают над тем, чтобы вовремя подать сигнал тревоги помогали также данные микрофона и видеокамеры. Это ещё больше повысит эффективность системы.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как разработчики-добровольцы вдвое улучшили алгоритмы, предсказывающие приступы эпилепсии, а также о созданном в России новом лекарстве от этого недуга и о лечении его при помощи электрической стимуляции мозга.
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