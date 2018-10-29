Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

В Краснодаре старшина присяжных влюбилась в подсудимого и пыталась склонить остальных присяжных вынести ему оправдательный приговор, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Мужчина и его подельники обвинялись в убийстве, грабеже, разбое, похищении человека и других тяжких преступлениях. 39-летняя старшина присяжных, уже не являясь участникам уголовного судопроизводства, решила склонить остальных заседателей к вынесению оправдательного вердикта.

Об этом она рассказала знакомому своего возлюбленного, под видом которого выступил сотрудник уголовного розыска. Она предоставила личные данные присяжных, которым нужно было заплатить за оправдательный приговор. Затем встретилась с одной из присяжных и внедренным оперативником, убеждала ее, что подсудимый не виноват, и пыталась выяснить отношение к нему других присяжных.

Свою вину в итоге женщина признала в полном объеме, уголовное дело уже передано в суд.