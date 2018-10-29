Проститься с Караченцовым в "Ленком" идут сотни людей

Сотни людей пришли проститься с Николаем Караченцовым в театр "Ленком". Движение по Малой Дмитровке ограничено.

У гроба артиста собралась вся его семья. Соболезнования принимают вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов​​​. К сцене выстроилась очередь из поклонников, которые пришли возложить цветы.

Как сообщает РИА Новости, поток людей не иссякает уже более часа. Проститься с актером пришли художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Алла Пугачева, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, Инна Чурикова, Алексей Рыбников, Клара Новикова, Эдгард Запашный, Аркадий Инин и многие другие.

После церемонии прощания состоится отпевание, которое проведет Патриарх Кирилл в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Николай Петрович Караченцов скончался 26 октября, не дожив всего одного дня до своего 74-летия. В 2005 году он попал в серьезное ДТП, после которого не смог полностью восстановиться.