На территории завода ЗиЛ вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в понедельник на территории бывшего завода ЗиЛ на юге Москвы. Очевидцы сняли на видео густой черный дым, поднимающийся в небо над строящимися высотками.

"Что-то горит в районе ЗиЛа", — пишут пользователи в соцсетях.

На публикуемых кадрах с Варшавского шоссе виден столб густого черного дыма, поднимающийся в небо на несколько десятков метров.

В Москве горит здание завода ЗИЛ. Трамп подпалил наверное. pic.twitter.com/NZtl8xTdhC — Негосдума (@duma_gos) October 29, 2018

Официальной информации о произошедшем не поступало.