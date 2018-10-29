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Скончался Николай Караченцов 18 минут назад

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29 октября 201813:14

Караченцов просил не плакать на его похоронах

Николай Караченцов просил не плакать на его похоронах. Об этом на гражданской панихиде рассказала его вдова Людмила Поргина. По ее словам, Николай Петрович уходил очень легко и свободно, сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь.

"Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет — это были солнечные дни. Я лучше человека в жизни не знала и не видела", — сказала Поргина.

Прощание с артистом проходит в его родном театре "Ленком". Пришли сотни человек – друзей, коллег и поклонников артиста. Актриса Инна Чурикова сказала, что Караченцов был ее лучшим партнером по сцене и его уход она воспринимает с невероятной болью и ужасом.

"Прощай, мой милый, дорогой Колясик. К сожалению, жизнь ограничена у всех", — сказала она.

По ее словам, даже если у Караченцова не было бы никаких званий, он все равно был бы народным артистом, потому что "его все любили и любят". Как сообщает РИА Новости, Поргина преподнесла актрисе ее портрет, отметив, что это последний подарок ей от Караченцова.

 

После отпевания, которое совершит Патриарх Кирилл, актера похоронят на Троекуровском кладбище. Это было желание семьи. По словам Поргиной, на этом кладбище рядом лежат его друзья— Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин, "ему в такой компании будет хорошо".

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