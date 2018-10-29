Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже станет "сверкой часов". Подготовка к ней уже началась, прорабатываются все технические моменты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная цель — это "сверить часы". Вы знаете, что у президентов России и США традиционно много вопросов, по которым им нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более, в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД", — отметил представитель Кремля, передает телеканал "Россия 24".

Стороны также намерены обсудить двусторонние отношения между странами, добавил он. При этом Песков опроверг сообщения СМИ о том, что на предстоящей встрече в Париже не планируется подписание документов.

Предварительная договоренность о проведении переговоров между президентами России и США на полях международного мероприятия в Париже была достигнута после встречи Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве. Ранее Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.