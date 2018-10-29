Николая Караченцова проводили продолжительными аплодисментами

В "Ленкоме" завершилась церемония прощания с актером Николаем Караченцовым. Народного артиста РСФСР проводили в последний путь 10-минутными аплодисментами и криками "Браво!", передает РИА Новости.

У гроба актера собралась его семья, соболезнование принимали вдова Людмила Поргина и сын актера.

На улице собрались сотни людей. С коллегой также пришли проститься актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнова, Александр Ширвиндт, Клара Новикова. На церемонии присутствовали худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.

Поргина поблагодарила Караченцова за счастливую жизнь и рассказала поклонникам, что он "уходил очень легко и спокойно" и просил не плакать.

Николай Караченцов скончался 26 октября. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.