Гиперзвуковые "Авангарды" передадут армии в следующем году

Баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард" планируют поставить на вооружение российской армии уже в 2019 году. Пока речь идет о двух комплексах, потом их количество увеличат до шести, а к 2027 году два полка должны вооружиться "Авангардами", рассказал агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Также стало известно, что носителями для гиперзвуковых блоков "Авангард" станет межконтинентальная ракета УР-100НУТТХ. Для оснащения двух полков потребуется 12 МБР, которые уже заложены в государственную программу вооружений. Все они будут размещены в Оренбургской области.

Источник агентства ТАСС уточнил, что обычно перед постановкой на вооружение нужно провести испытательный пуск. Однако в этот раз от дополнительных тестов решили отказаться: ракета УР-100НУТТХ считается очень надежной и проверенной.

Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования УР-100НУТТХ разработана в реутовском "КБ Машиностроения" и поставлена на вооружение в 1980 году. Максимальная дальность ее полета – 10 тысяч километров. Стартовая масса ракеты превышает 105 тонн, а вес одной только боевой части – более 4 тонн. В ней находятся 6 отдельных ядерных блоков, мощность которого достигает 750 килотонн в тротиловом эквиваленте.