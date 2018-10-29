Роман Старченко назван лучшим форвардом игровой недели КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла еще одна игровая неделя и на основании статистических данных выступлений игроков Лига определила лауреатов восьмой семидневки. Лучшим нападающим назван форвард астанинского "Барыса" Роман Старченко.

Старченко в трех матчах одержал вместе с командой три победы и набрал в них 6 (2+4) очков. Лучшим вратарем недели признан голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола, одержавший две победы в трех матчах и отразивший 97,27% бросков по своим воротам.

Защитником недели стал игрок казанского "Ак Барса" Пол Постма, который в четырех гостевых матчах одержал вместе с командой три победы и набрал в них 5 (1 гол + 4 передачи) очков. Лучшим новичком в четвертый раз признан 20-летний форвард Никита Михайлов из новосибирской "Сибири", который в двух матчах недели отметился двумя результативными передачами.