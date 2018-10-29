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29 октября 201813:55

Роман Старченко назван лучшим форвардом игровой недели КХЛ

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла еще одна игровая неделя и на основании статистических данных выступлений игроков Лига определила лауреатов восьмой семидневки. Лучшим нападающим назван форвард астанинского "Барыса" Роман Старченко.

Старченко в трех матчах одержал вместе с командой три победы и набрал в них 6 (2+4) очков. Лучшим вратарем недели признан голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола, одержавший две победы в трех матчах и отразивший 97,27% бросков по своим воротам.

Защитником недели стал игрок казанского "Ак Барса" Пол Постма, который в четырех гостевых матчах одержал вместе с командой три победы и набрал в них 5 (1 гол + 4 передачи) очков. Лучшим новичком в четвертый раз признан 20-летний форвард Никита Михайлов из новосибирской "Сибири", который в двух матчах недели отметился двумя результативными передачами.

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