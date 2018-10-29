"Реальные инвестиции": клиенты микрофинансистов борются за свои квартиры

В столице — новая волна квартирного рейдерства. Десятки москвичей вынуждены бороться за свою жилплощадь. Все они — клиенты одной микрофинансовой организации, туда люди обращались за небольшими займами. Аферисты использовали обкатанный трюк с подменой документов. Вместо кредитных договоров клиенты подписывали дарственные на жилье.

В свою квартиру Наталия Белаш смогла зайти только в сопровождении полицейских. Незваные гости заявили, что им принадлежит одна из комнат. И это оказалось правдой.

- Вот я и есть собственник, друзья! А кто я здесь?

Наталья вспоминает: срочно понадобились деньги. В банке отказали, зато микрофинансовая организация предлагала любую сумму без поручителей и под небольшой процент.

"Я обратилась в компанию "Реальные инвестиции", которой владеют Алиев и Васин. И среди всех документов, которые я подписывала на кредит, они мне подсунули договор дарения", — вспоминает сама пострадавшая.

Так Заур Алиев и Никита Васин завладели комнатой в квартире Наталии, подселили людей и стали требовать от женщины за копейки продать свою долю.

- Очень агрессивны, я четыре раза снимала побои.

- То есть, вас избивали?

- Да.

По словам юристов, от действий компании "Реальные инсвестиции" в Москве пострадали десятки людей.

"Только за мои полгода, что я знаю, получив выписку на Алиева, пятьдесят долей квартир на этом человеке записано! Он собственник! И он не один — точно такие же все его подельники!" — говорит юрист, руководитель Общественного правозащитного движения "Мой дом. Против квартирного рейдерства" Наталья Сорокина.

Заемщикам давали подписать договор: 100 листов мелким шрифтом. Не прочитав и половины, люди уставали и ставили подписи — как потом оказывалось, под дарственными. Беременную Оксану Мухину заставили семь часов ждать в душном офисе.

- Сначала был один договор, потом другой договор, потом был третий договор, где-то там опять опечатка, где-то еще что-то!

Подпись мать двоих детей ставила, уже не глядя. И вместо двухсот тысяч по бумагам заняла два миллиона. Теперь требуют отдать квартиру.

- Некуда мне идти — на улицу!

Где находятся Алиев и Васин, неизвестно: офис закрыт, и будут ли их искать — тоже вопрос. Жертвам мошенников остается обивать пороги судов. Но им говорят: сами виноваты, стоило читать договоры, прежде чем подписывать.

"И помочь гражданам, которые попали в лапы таких мошенников, можно только через возбужденные уголовные дела. И потом по вновь открывшимся обстоятельствам возвращать квартиры уже в гражданских судах", — говорит юрист, комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов.

Наталии Белаш полиция помогла вернуться в квартиру. Профессиональных соседей попросили на выход — дожидаться решения суда. Прихватив свои "болгарки", они пообещали вернуться.

- Мне будет очень интересно увидеть вас всех здесь, когда я вернусь с постановлением суда!