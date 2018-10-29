Самый грузоподъёмный в мире самолёт выставили на продажу на Avito

В 833 миллиона рублей оценили стоимость самолета Ан-124 сотрудники Центрального агентства залогового имущества, выставившие его на продажу на популярном сервисе объявлений.

Состояние выпущенного в 1994 году "Руслана" — самого грузоподъёмного в мире среди серийно производившихся самолетов — оценивается как удовлетворительное. Сам лайнер находится в Ульяновске, где собирали воздушных гигантов.

Авторы объявления на Avito отмечают, что "оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи", то есть 833,231 миллиона рублей. Судя по представленным фотографиям, прежде способный брать на борт до 120 тонн груза "Руслан" принадлежал авиакомпании "Полет".

Ан-124 совершил первый полет в 1982 году, а в 2003-м производство самолета было прекращено. К тому моменту Ульяновский завод построил 36 лайнеров, 20 собрали в Киеве. В последнее время неоднократно появляются сообщения о возобновлении производства "Русланов".