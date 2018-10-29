Репетиция зимы: автосервисы переходят на круглосуточный режим

В московских автомастерских горячая пора: на шиномонтаж выстраиваются очереди. С каждым днем число машин только увеличивается. Автоэксперты предупреждают: со сменой резины лучше не затягивать.

Автосервисы переходят на круглосуточный режим: запись на несколько дней вперед, плюс живая очередь. Самые сознательные водители понимают, что тянуть резину больше не стоит.

- Сейчас самое время, пока еще нет очередей сумасшедших. По ночам уже холодновато — поэтому пора.

Обязательная балансировка и, собственно, сама замена — на все максимум 20 минут. Стоимость шиномонтажа в Москве — от полутора тысяч до трех. Цена зависит от размера колеса. Липучки, шипы — автослесари на чем-то конкретном не настаивают: тут дело вкуса водителя, манеры вождения и того, по какой дороге он планирует перемещаться. Главное, чтобы сами покрышки не были, что называется, лысыми — то есть, стертыми.

- Иногда отказываешь людям, потому что они ужасные колеса ставят, и это совсем нехорошо! Это же их безопасность — если мы "переобуваем" их, мы отвечаем за их безопасность.

В Центре организации дорожного движения Москвы водителям напоминают, что сцепление летних шин со скользкой дорогой в мороз в разы меньше. А вот тормозной путь — напротив, гораздо больше.

"Мы предлагаем уже в данный момент начать переобувать автомобили, к тому же уже сейчас ночью есть минусовые температуры, и после дождя возможно образование гололедицы. Чтобы вы были в безопасности, в ночное время суток лучше передвигаться на автомобиле, который уже на зимней резине", — говорит руководитель пресс-службы ЦОДД Правительства Москвы Анастасия Писарь.

И первая непогода — это лишь репетиция зимы. Мокрый снег валил хлопьями, но тут же таял — земля пока еще не остыла. Проблемы слякоть на дороге все равно доставила, и синоптики обещают снег в некоторых районах, а вдобавок — первые ощутимые заморозки уже в ближайшие дни. Москвичи утепляются, но пока еще продолжают любоваться красочной осенью.

- Нет плохой погоды — есть одежда неправильная. Правильно одеваться, улыбаться — все отлично!

- Резко похолодало — неделю назад было 18 градусов. И уже не хочется, конечно, ни гулять, ничего, в теплые края надо уезжать, наверное.

Слабый плюс днем и устойчивый минус ночью: синоптики заверяют, что это в пределах климатической нормы. Ведь зима уже близко.