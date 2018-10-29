Новости Наука

29 октября 201814:43 Евгения Ефимова

Необычная связь: у людей с псориазом чаще возникают проблемы с кишечником

Пациенты с псориазом должны быть проинформированы о повышенном риске развития воспалительных заболеваний кишечника, уверены авторы новой работы.
Фото Global Look Press.

У людей с псориазом (напомним, что это дерматоз, поражающий в основном кожу) большие риски развития определённых расстройств кишечника, выяснили учёные из крупнейшей больницы Тайваня Chang Gung Memorial Hospital.

Специалисты проанализировали информацию девяти более ранних исследований, они содержали данные о более семи миллионов человек. В научных работах сравнивались записи о пациентах с псориазом и людей без этого заболевания.

Оказалось, что у больных с псориазом в 2,5 раза чаще развивалась болезнь Крона и в 1,7 раза чаще возникал язвенный колит. Оба заболевания характеризуются воспалением ЖКТ.

Полученные результаты, описанные в статье журнала JAMA Dermatology, свидетельствуют о важной связи между этими недугами, а также о том, что "пациенты с псориазом должны быть проинформированы о повышенном риске развития воспалительного заболевания кишечника".

Если у пациентов с псориазом возникают симптомы заболевания кишечника, то им необходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом, считают авторы работы.

Псориаз и воспалительные заболевания кишечника являются хроническими состояниями, которые, как считается, вызваны проблемами с иммунной системой.

При псориазе иммунная система организма становится гиперактивной, что приводит к необычайно быстрому развитию новых клеток кожи. При воспалительном заболевании кишечника иммунная система реагирует на триггеры из окружающей среды, которые обычно не вызывают реакции. В результате в кишечнике возникает воспаление.

Наблюдаемая связь между этими состояниями может объясняться общими генетическими аномалиями или проблемами иммунной системы, считают исследователи Тайваня. Так, более ранние работы показали, что одни и те же гены могут быть вовлечены в развитие и псориаза, и воспалительных заболеваний кишечника, отмечают учёные.

Кроме того, состояния могут быть связаны с проблемами с микробиотой (совокупностью бактерий и других микроорганизмов, живущих в теле людей), предполагают учёные. Исследование 2015 года показало, что у людей с псориазом меньшее разнообразие бактерий в кишечнике. К слову, такие же показатели наблюдаются и у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

На сегодня учёные определили только возможную связь между псориазом и воспалительными заболеваниями ЖКТ Пока специалисты не могут определить причину такой связи или с уверенностью доказать, что разные болезни имеют общие причины.

Авторы работы считают, что необходимо провести больше исследований, чтобы ответить на все порождаемые новыми данными вопросы.

Что же касается лечения болезни Крона и псориаза, то ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об антисмысловой РНК-терапии, которая может помочь избавить людей от псориаза. Кроме того, мы сообщали о предложении учёных предотвращать и лечить болезни кишечника у детей при помощи ленточных червей, и о том, как на воспаление ЖКТ могут повлиять бактерии, живущие в ротовой полости.

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