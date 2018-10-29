Избивший отца с ребенком пьяный водитель не смог вспомнить причину конфликта

Напавшего с битой на отца с ребенком пьяного водителя задержали в общежитии на Дмитровском шоссе, однако он затруднился припомнить обстоятельства происшествия, в результате которого его оппонент оказался в больнице с проломленной головой. "Признания" хулигана сняли на видео.

"Видимо, в магазине с кем-то попал в перепалку и произошла драка. Каких-то подробностей я не помню, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. Как-то не отложилось, ничего не помню", — заявил 29-летний Дмитрий, шесть лет назад перебравшийся из Ростовской области в Москву.

Около восьми часов вечера 27 октября он заглянул за пивом в супермаркет на Селигерской улице, а, когда сдавал назад, зацепил и опрокинул коляску с девятимесячным ребенком. Его отец, судя по всему, не стеснялся в выражениях, поскольку водитель достал бейсбольную биту и бросился догонять "обидчика". Позже окровавленного Алексея доставят в больницу, где врачи диагностируют у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и рук, его сын в результате инцидента не пострадал.

Дмитрия задержали на территории общежития на Дмитровском шоссе, где он работает администратором. Ничего дельного по факту произошедшего он сказать не смог, однако принес извинения пострадавшему.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальная санкция которой — до 10 лет лишения свободы.