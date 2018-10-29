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29 октября 201814:44

Тысячи шведов вшили себе под кожу чипы, упрощающие жизнь

Фото Global Look Press.

Граждане Швеции всерьез увлеклись биохакингом – вживлением себе под кожу чипов, на которые записаны личные данные людей – номера банковской карты, паспорта и других документов. "Чипированные" скандинавы утверждают, что жить им стало проще, но некоторые эксперты испытывают опасения по этому поводу, сообщает Independent.

C помощью вживленных под кожу чипов размеров с рисовое зерно люди могут расплачиваться в магазинах, совершать покупки онлайн, проходить досмотр в аэропорту, не имея при себе документов, а также пользоваться офисной техникой. На новых чипах с увеличенной памятью можно хранить документы и другую информацию.

Вживленные между большим и указательным пальцами чипы работают с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). Информацию с чипов могут считать большинство современных смартфонов Android. Такие "зерна" не нужно подзаряжать, так как они работают без аккумулятора.

Журналисты объясняют популярность чипов в Швеции несколькими факторами. Во-первых, власти страны всегда поощряли использование и изучение современных технологий. Так, фирмам, которые выдавали своим сотрудникам персональные компьютеры, делали налоговые скидки. Во-вторых, шведы проще других относятся к конфиденциальности личных данных, постоянно вводя их на сайтах различных интернет-магазинах и не только. В-третьих, в стране популярны безналичные платежи – в настоящий момент лишь каждый четвертый швед пользуется бумажными деньгами.

Создатели подкожных чипов называют свою технологию экологичной, так как она позволяет отказаться от производства пластиковых карт. Впрочем, ряд экспертов испытывают по поводу новшества опасения.

Британский микробиолог Бен Либбертон считает, что носить под кожей полный комплект документов, включая номера банковских карт, крайне опасно.

"Когда с этой технологией научатся работать хакеры, произойдет катастрофа. Вам будет крайне сложно оперативно заблокировать или избавиться от информации, зашитой под кожу", — уверен ученый.

 

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