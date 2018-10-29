Теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Париже

В Париже стартовал престижный теннисный турнир серии "Мастерс", призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов смог пробиться во второй раунд соревнований.

В матче первого круга Хачанов переиграл серба Филипа Крайиновича. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2​​​ в пользу российского теннисиста, который в следующем раунде сыграет с 12-м номером посева британцем Кайлом Эдмундом.