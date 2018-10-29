29 октября 201814:59
СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ
По факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева проводится проверка, сообщает Следственный комитет.
Тело журналиста обнаружили рядом с жилым домом на северо-востоке Москвы, полученные повреждения характерны для падения с большой высоты.
Родственники собираются похоронить Развозжаева в Саратове, сообщает РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
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