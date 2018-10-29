Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест
Тимирязевский суд Москвы 29 октября должен решить вопрос об аресте водителя, который жестоко избил пешехода, гулявшего с ребенком. Автомобилист сначала совершил наезд на мужчину с коляской, а затем набросился на него с бейсбольной битой. Пострадавший — в больнице с пробитой головой и переломами рук. Как нападавший объяснил свой дикий поступок?
Улица Селигерская, вечер. На мужчину, идущего с коляской — в ней маленький ребенок, — наезжает белый "Опель". Пешеход делает замечание водителю, но тот снова давит на газ, а потом и вовсе достает из багажника бейсбольную биту. Сам момент нападения камеры не зафиксировали — видно лишь, что в магазин по соседству пострадавший забежал весь в крови.
- Он зашел сюда с ребенком, скорая была. У него, получается, голова была проломлена.
Очевидцы рассказали: нападавший жестоко избивал молодого отца. Тот не удержался на ногах, упал, коляска перевернулась, девятимесячный младенец выпал на асфальт. К счастью, не пострадал — падение смягчил комбинезон.
У Алексея — так зовут отца ребенка — открытая черепно-мозговая травма, серьезный ушиб мозга и переломы рук. В тот же вечер его доставили в Боткинскую больницу.
О водителе белого "Опеля" известно немногое. По предварительной информации, ему 29 лет, был ранее судим за мошенничество. На допросе заявил, что был пьян и ничего не помнит.
"Видимо, там с кем-то попал в перепалку и произошла драка. Каких-то подробностей точно не помню, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал он.
- Кассир видел, что он покупал пиво сначала, вышел, потом после этого все произошло. Задом сдавал он, коляску зацепил. Потом сел и уехал.
С места происшествия водитель "Опеля" скрылся, однако очень быстро вернулся. Как говорят очевидцы — с женой. Они что-то долго обсуждали, нервно поглядывая в камеру видеонаблюдения, после чего женщина села за руль, нервный водитель — на пассажирское сиденье, и пара уехала. Впрочем, полицейские задержали подозреваемого в тот же день.
"По подозрению в совершении данного преступления на Дмитровском шоссе задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса РФ", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сегодня, 29 октября, Тимирязевский суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — а именно по этой статье возбуждено уголовное дело — нападавшему грозит серьезный тюремный срок.
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