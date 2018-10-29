Покойного экс-депутата Вороненкова больше не обвиняют в мошенничестве

Тушинский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года.

Тем самым, как передает ТАСС, судья Надежда Ткачева удовлетворила ходатайство сына и матери подсудимого и закрыла дело в связи со смертью Вороненкова.

Данное ходатайство поддержало государственное обвинение, а также сестра покойного Ирина и его вдова Мария Максакова.

Возражал против прекращения уголовного дела лишь потерпевший Отари Кобахидзе, который заявил, что не пожелает врагу того, что пережила его семья. Он настаивает на осуждении Вороненкова, поскольку считает, что тот, "скорее всего, жив".

Бывший парламентарий обвинялся в нарушении двух статей Уголовного кодекса РФ: "организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "мошенничество".

Следствие посчитала, что, в частности, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 квадратных метров и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве. Именно он нашел покупателя, в результате чего здание было продано за 20 миллионов рублей, а покупатель неофициально выплатил ему свыше 1,2 миллиона долларов.

После того, как он скрылся от органов правосудия, Вороненкова объявили в федеральный, а затем в международный розыск. В марте 2017 года бывший депутат был застрелен в центре Киева, однако в России расследование уголовного дела против него не прекратилось.