Нейробиологи выявили нарушение в работе мозга пожилых людей, которое отвечает за потерю памяти

Проблемы с памятью – от простой забывчивости до серьёзных нарушений – одна из основных жалоб пожилых людей. Речь идёт о возрастном расстройстве когнитивных функций, то есть неправильной работе мозга. Но учёным известны далеко не все причины таких изменений.

Одну из них выявили в ходе недавней работы канадские специалисты из Исследовательского института Ротмана, который является частью Научного центра Бейкрест. Они обнаружили у пожилых людей специфическое нарушение в работе мозга.

Речь идёт, в частности, об обработке визуальной информации. Когда человек видит что-то, то определённые участки его мозга получают сигналы и начинают обрабатывать входящие данные. Но чем старше человек, тем менее активно его мозг выполняет такие функции.

Ведущий автор работы нейробиолог Дженнифер Райан (Jennifer Ryan) поясняет, что "центр памяти" человеческого мозга – это гиппокамп. В этой области, среди прочего, кратковременная память преобразуется в долговременную.

По словам Райан, сбор визуальных данных и перевод их в "хранилище" в мозге молодых и пожилых людей происходит по-разному. Что-то ломается на пути передачи зрительной информации от глаз к последующему сохранению в памяти того, что увидел человек, говорит исследовательница.

В ходе предыдущих работ её команда изучила взаимосвязь между процессами получения визуальных данных и их обработки. Тогда было показано, что, когда человек тщательно рассматривает новый предмет, находящийся перед ним, то в его мозге наблюдается всплеск активности. Если же человек видит уже знакомый предмет второй, третий раз и последующие, то у него наблюдается постепенное снижение активности в гиппокампе. Это сигнал о том, что предмет больше не является "новой информацией".

Но, как выяснилось, у пожилых людей обработка данных происходит иначе.

Команда сравнила показатели двух групп добровольцев: 21 пожилого пациента (в возрасте от 64 до 79 лет) и 20 молодых людей (от 19 до 28 лет).

Перед участниками поместили монитор и показывали на нём лица незнакомых людей. Некоторые снимки повторялись несколько раз, другие показывались однократно.

Параллельно специалисты анализировали движения глаз добровольцев, а также следили за активностью их мозга.

У людей из второй группы данные соответствовали предыдущим результатам, а вот у пожилых участников они отличались. Оказалось, что люди в возрасте совершают намного больше движений глазами, чтобы рассмотреть лица, но активность их мозга при этом гораздо ниже.

В научной статье, опубликованной в журнале Neuropsychologia, авторы работы отмечают: пожилые люди показали более слабые "нейронные ответы" на новые лица и меньший "эффект подавления активности" в гиппокампе, связанный с повторяющимися изображениями, по сравнению с молодыми участниками.

"Эти данные показывают, что глаза и мозг принимают информацию из окружающего мира, но связующий аспект создания памяти, по-видимому, работает неправильно. Когда воспоминание не создаётся, объект продолжает оставаться "новым" для человека, даже если он видел его несколько раз", – объясняет Райан.

Нейробиологи полагают, что дальнейшее изучение движений глаз и связанной с ними мозговой активности у людей разного возраста поможет выявить ранние признаки когнитивных нарушений и сопутствующих заболеваний – деменции и болезни Альцгеймера.

К слову, в этом направлении работают и другие учёные: ранее было доказано, что признаки повреждения сосудов головного мозга, связанные с нарушением памяти, можно отследить, наблюдая за сосудами сетчатки глаз.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что пожилые люди могут терять память из-за "неправильных" мозговых ритмов во время сна. Кроме того, на когнитивные способности людей в возрасте может влиять время года.