Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

Межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь" могут снова начать выводить на орбиту гражданские спутники к 2020 году. "Роскосмос" и правительство России этот проект уже поддержали. Слово за Владимиром Путиным. Ожидается, что президент даст добро не позднее этого ноября.

Для подготовки к запускам потребуется около двух лет, рассказал агентству РИА Новости генеральный конструктор дирекции проектов ТЭК Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Соломонов.

Напомним, первый старт гражданского "Тополя", который получил название "Старт-1", состоялся в 1993 году с космодрома Плесецк. Всего провели 7 запусков, один из которых оказался неудачным.

В конечном счете, "Старт-1" себя хорошо зарекомендовал даже на международном рынке, добавил Соломонов. Один запуск обходился недорого и не требовал особой инфраструктуры, так как "Тополь" – самодостаточная подвижная пусковая установка.

Ракета "Тополя" несет боевую часть весом 1 тонна и мощностью в половину мегатонны. Гражданская версия выводила на орбиту в основном аппараты дистанционного зондирования Земли массой 250-350 килограммов.