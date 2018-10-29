Новый настенный датчик поднимет тревогу, если в комнате упал человек

Пожилые или больные люди часто падают. Для них это может обернуться серьёзными увечьями и даже смертью, если на помощь вовремя не подоспеют медики. Новый сенсор позволяет обнаружить падение человека, сохраняя при этом конфиденциальность его частной жизни. Родственникам пожилого или больного человека не надо будет беспокоиться о том, чтобы он вовремя нажал кнопку экстренного вызова медиков или не забыл надеть браслет.

Если человек упал, это может означать, что с ним случилась беда и нужно срочно вызвать скорую. Например, при инсульте счёт идёт буквально на минуты. Но даже если он просто поскользнулся и не может самостоятельно встать, помощь всё равно необходима, особенно людям в преклонном возрасте. У пожилых людей хрупкие кости, и падение может закончиться для них не ссадиной на коленке, а переломом и даже смертью.

Как сообщает издание TechXplore, в среднем каждый четвёртый человек старше 65 лет падает хотя бы раз в год. Это может стать большой проблемой, если он живёт один или просто остался в одиночестве на какое-то время.

Поэтому инженеры разрабатывают технику, которая поможет пострадавшему вызвать помощь или сделает это за него. Обычно это носимые устройства, например, браслеты. Но это решение не лишено недостатков.

В некоторых моделях, чтобы позвать на помощь, нужно нажать специальную кнопку (а порой и не один раз). Очевидно, что пострадавший не сможет этого сделать, если он, к примеру, потерял сознание, пребывает в шоке или просто растерялся. Но даже гаджеты, которые подают сигнал тревоги автоматически, в некоторых случаях бесполезны.

Причина проста: носимые устройства потому так и называются, что их нужно носить. А ещё периодически снимать и ставить на подзарядку. Пожилой человек легко может забыть вовремя зарядить устройство или, наоборот, надеть его после зарядки. А ещё он может упасть как раз тогда, когда электроника заряжается. Или в ванной, где легко поскользнуться, но носимую электронику, как правило, нужно снимать.

Поэтому есть резон обратиться к технике, вмонтированной прямо в стены помещения. Такие устройства не нужно снимать и надевать и можно раз и навсегда обеспечить электропитанием, просто подключив к электросети.

В некоторых домах престарелых для наблюдения за людьми в возрасте используются видеокамеры. Однако мало кто захочет, чтобы его снимали всё время, особенно в туалете или ванной, в которой, напомним ещё раз, поскользнуться и упасть довольно легко. Кроме того, обычная видеокамера не работает в темноте или клубах пара.

Компания Vayyar предложила новое решение. Инженеры разработали сенсор Walabot HOME, который сохраняет все достоинства стационарных устройств, при этом не вторгаясь в частную жизнь клиента.

Дело в том, что он сканирует помещение с помощью радиоволн, напоминающих сигнал Wi-Fi. Такое решение позволяет надёжно обнаружить падение человека, но не снимает откровенное видео. Кроме того, для него не являются помехой темнота, пар и дым (хотя в последнем случае нужно вызывать пожарных), шторы и стеклянные двери.

Прибор питается от обычной розетки. Он устанавливается не ниже чем в полутора метрах от земли и не допускает соседства с крупными металлическими предметами.

Обнаружив падение, "страж" объявляет об этом световым и звуковым сигналом. Кроме того, он сообщает о случившемся по заранее внесённому в его память номеру телефона. Правда, позвонить можно лишь тому абоненту, который заранее загрузил соответствующее мобильное приложение.

Есть у новинки и недостатки. Сенсор фиксирует падение в пределах трёх метров перед ним и полутора метров в сторону от него. Таким образом, один прибор не "закрывает" полностью даже большую комнату (разработчики рекомендуют помещать его прежде всего в ванной, которая к тому же обычно имеет не слишком большие размеры).

Установить дома несколько детекторов – надёжное, но недешёвое решение: цена одного экземпляра устройства пока составляет $249. Это около 16300 рублей по курсу на 29 октября 2018 года по данным сайта xe.com.

Кроме того, любые стационарные устройства бесполезны, если человек упал вне своего дома (скажем, в парке или просто на улице). Вероятно, для большей надёжности разумно было бы сочетать оба подхода: в ванную и другие потенциально опасные места установить стационарные приборы, а человека снабдить носимым устройством, без которого он не сможет выйти на улицу.

Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о датчиках падения, основанных на визуальной и звуковой информации, а также о ковре, который распознает человека по походке. Кроме того, мы писали о подушке безопасности для пожилых, браслете, предупреждающем о начале приступа эпилепсии, и "умном" доме, который диагностирует нейродегенеративные заболевания.