Греция собирается отсудить у Германии 228 миллиардов за нацистскую оккупацию

Спустя менее двух недель после визита в Грецию немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, греки заявили о своих намерениях отсудить у ФРГ 228 миллиардов евро в качестве компенсации за нацистскую оккупацию в 1940-х. Такую попытку они предпринимают не впервые, сообщает Guardian.

Лидер ФРГ приезжал в Грецию в том числе для того, чтобы извиниться за преступления своих предков на территории чужой страны. По всей видимости, этого жеста грекам показалось мало.

Глава комитета по защите и внешним связям парламента Греции Костас Доузинас заявил, что эта проблема все еще не решена.

Согласно докладу греческих чиновников, над которым они работали несколько лет, из-за разрушений в период с 1941 по 1944 года страна потеряла 288 миллиардов евро. По словам депутатов, дополнительные 11 миллиардов евро Германия должна им выплатить за взятые 473 миллиона рейхсмарок у греческого ЦБ в 1943 году, которые были предоставлены немцам в виде принудительного кредита.

Греческий представитель в Европарламенте Стелиос Кулоглу отметил, что Германия никогда должным образом не брала на себя историческую ответственность за уничтожение страны.

"Это крайне сильно помешало развитию Греции как современному европейскому государству", — отметил Кулоглу.

Власти Германии отвергают эти требования, говоря, что вопрос компенсации за действия нацистов был решен в 1960 году, когда немцы заплатили грекам 115 миллионов немецких марок (около 231 миллиона евро).

Ранее Греки пытались отсудить у Германии компенсацию за события Второй мировой в 2015 году.