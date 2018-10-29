Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 октября 201816:03

Греция собирается отсудить у Германии 228 миллиардов за нацистскую оккупацию

EPA

Спустя менее двух недель после визита в Грецию немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, греки заявили о своих намерениях отсудить у ФРГ 228 миллиардов евро в качестве компенсации за нацистскую оккупацию в 1940-х. Такую попытку они предпринимают не впервые, сообщает Guardian.

Лидер ФРГ приезжал в Грецию в том числе для того, чтобы извиниться за преступления своих предков на территории чужой страны. По всей видимости, этого жеста грекам показалось мало.

Глава комитета по защите и внешним связям парламента Греции Костас Доузинас заявил, что эта проблема все еще не решена.

Согласно докладу греческих чиновников, над которым они работали несколько лет, из-за разрушений в период с 1941 по 1944 года страна потеряла 288 миллиардов евро. По словам депутатов, дополнительные 11 миллиардов евро Германия должна им выплатить за взятые 473 миллиона рейхсмарок у греческого ЦБ в 1943 году, которые были предоставлены немцам в виде принудительного кредита.

Греческий представитель в Европарламенте Стелиос Кулоглу отметил, что Германия никогда должным образом не брала на себя историческую ответственность за уничтожение страны.

"Это крайне сильно помешало развитию Греции как современному европейскому государству", — отметил Кулоглу.

Власти Германии отвергают эти требования, говоря, что вопрос компенсации за действия нацистов был решен в 1960 году, когда немцы заплатили грекам 115 миллионов немецких марок (около 231 миллиона евро).

Ранее Греки пытались отсудить у Германии компенсацию за события Второй мировой в 2015 году.

Сейчас

16:09

Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова

15:53

Меркель останется канцлером до 2021 года

14:55

СМИ: некоторые пилоты Lion Air неоднократно употребляли наркотики

14:48

СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

13:24

В "Ленкоме" попрощались с Караченцовым

12:41

Меркель уходит с поста председателя ХДС

11:00

На месте крушения Boeing обнаружен взорванный топливный бак

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

СМИ: некоторые пилоты Lion Air неоднократно употребляли наркотики

СМИ: некоторые пилоты Lion Air неоднократно употребляли наркотики

53 минуты назад
Николая Караченцова проводили продолжительными аплодисментами

Николая Караченцова проводили продолжительными аплодисментами

2 часа назад
Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

2 часа назад
Меркель уходит с поста председателя ХДС, но остается канцлером

Меркель уходит с поста председателя ХДС, но остается канцлером

3 часа назад
Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

5 часов назад
СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

1 час назад
6 банкротств Дональда Трампа

6 банкротств Дональда Трампа

2 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

6 часов назад
Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

55 минут назад
Водитель грузовика, после проезда которого рухнул мост в Приморье, арестован

Водитель грузовика, после проезда которого рухнул мост в Приморье, арестован

13 часов назад
Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

2 часа назад
"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

2 часа назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

2 часа назад
Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

42 минуты назад
Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

47 минут назад
Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

1 час назад
Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

2 часа назад
Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

2 часа назад
Началось российское производство Nissan X-Trail

Началось российское производство Nissan X-Trail

2 часа назад
Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

3 часа назад
Пьяный водитель дважды наехал и напал с битой на молодого отца на севере Москвы

Пьяный водитель дважды наехал и напал с битой на молодого отца на севере Москвы

4 часа назад
Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

4 часа назад
Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

4 часа назад
iPhone XR научат делать портретные фото животных

iPhone XR научат делать портретные фото животных

4 часа назад
В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

4 часа назад
Появилось видео страшного ДТП, унесшего жизнь семьи из Удмуртии

Появилось видео страшного ДТП, унесшего жизнь семьи из Удмуртии

4 часа назад
Россияне рассказали, чем отели лучше апартаментов

Россияне рассказали, чем отели лучше апартаментов

4 часа назад
Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

5 часов назад
В Ленобласти поставили памятник лживому застройщику

В Ленобласти поставили памятник лживому застройщику

5 часов назад
ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

6 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

6 часов назад
Москалькова: переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

Москалькова: переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

6 часов назад
Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

6 часов назад
"Лестер" подтвердил гибель владельца и еще четырех человек при крушении вертолета

"Лестер" подтвердил гибель владельца и еще четырех человек при крушении вертолета

6 часов назад
Президента Грузии выберут во втором туре

Президента Грузии выберут во втором туре

7 часов назад
Подозрительный пакет был обнаружен у посольства России в Вашингтоне

Подозрительный пакет был обнаружен у посольства России в Вашингтоне

9 часов назад
ДТП в Красноярском крае: три человека погибли, четверо пострадали

ДТП в Красноярском крае: три человека погибли, четверо пострадали

10 часов назад
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

11 часов назад
Журналисты и политики ФРГ осудили Меркель за дружелюбное отношение к Путину

Журналисты и политики ФРГ осудили Меркель за дружелюбное отношение к Путину

11 часов назад
В Ливии боевики ИГИЛ напали на полицейский участок: есть жертвы

В Ливии боевики ИГИЛ напали на полицейский участок: есть жертвы

12 часов назад
Daily Express: спецслужбы Великобритании знали о готовящемся похищении Хашогги

Daily Express: спецслужбы Великобритании знали о готовящемся похищении Хашогги

13 часов назад
В Италии объявлен наивысший уровень опасности в связи с ожидающейся непогодой

В Италии объявлен наивысший уровень опасности в связи с ожидающейся непогодой

14 часов назад
На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару

На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару

14 часов назад
Гондурасские мигранты пытались прорваться из Гватемалы в Мексику: есть пострадавшие

Гондурасские мигранты пытались прорваться из Гватемалы в Мексику: есть пострадавшие

14 часов назад
Причиной смерти людей на Кубани могла стать халатность чиновников Апшеронского района

Причиной смерти людей на Кубани могла стать халатность чиновников Апшеронского района

15 часов назад
Девочку, пострадавшую на Кубани от нападения львицы, срочно доставят в клинику Краснодара

Девочку, пострадавшую на Кубани от нападения львицы, срочно доставят в клинику Краснодара

15 часов назад
На границе сектора Газа трое палестинских подростков погибли при ударе ВВС Израиля

На границе сектора Газа трое палестинских подростков погибли при ударе ВВС Израиля

16 часов назад
К концу года крупнейшие аэропорты России обретут великие имена

К концу года крупнейшие аэропорты России обретут великие имена

17 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48