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Скончался Николай Караченцов 31 минута назад
Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова
В московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке состоялась церемония отпевания Николая Караченцова. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В церкви присутствовали родные и друзья актера, а также прихожане храма, который он посещал, передает РИА Новости.
"В нашей же памяти Николай Петрович останется и как прекрасный человек выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой прошедший в сердце тяжелейшие годы испытаний и завершение своего жизненного пути", — сказал патриарх перед началом отпевания.
Он напомнил, что в 2005 году Караченцов попал в ДТП, после которого не смог до конца оправиться. "Он не мог себя выражать как актер, как художник, вообще его жизнь была весьма ограничена, и печать скорби и страданий особым образом легли на эти последние годы его жизни", — отметил предстоятель РПЦ.
При этом патриарх Кирилл подчеркнул, что жизненный путь человека "не кончается гробом", и смысл человеческой жизни "обретается только в бессмертии человеческой души".
Ранее в "Ленкоме" завершилась гражданская церемония прощания с Николаем Караченцовым, на которую пришли сотни людей. В последний путь знаменитого актера проводили 10-минутными аплодисментами и криками "Браво!".
Похоронят Караченцова сегодня же на Троекуровском кладбище столицы. Как пояснила вдова Караченцова Людмила Поргина, именно на этом кладбище уже упокоились его друзья — Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин.
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