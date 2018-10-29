Новости В мире

Все видео этой рубрики
29 октября 201816:23

Штаты опять не отказываются от кассетных бомб

defense.gov

Американские военные пока не будут отказываться от кассетных боеприпасов. По мнению военных специалистов, подобное оружие может пригодиться в случае вооруженных действий в Северной Корее. Поэтому запрет на кассетные бомбы, который хотели ввести в конце этого года, пока откладывается, заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

Он добавил, что вооруженные силы модернизируют свои кассетные боеприпасы так, чтобы 99% их элементов детонировали сразу, а не оставались в земле. Но тут стоит вспомнить, что это требование к ним предъявляли еще в 2008 году, пишет агентство ТАСС. Однако о каких-то прорывах в этой области ничего не известно.

Главная проблема кассетных боеприпасов – до 20% боевых элементов не взрывается и фактически превращается в мины. Из-за этого мирное население может страдать от них даже спустя несколько лет после окончания военных действий. В этой связи кассетные бомбы были запрещены специальной Конвенцией, которую уже подписали более 100 стран. Соединенные Штаты к этому документу не присоединились.

Сейчас

16:49

Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище

16:28

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

16:09

Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова

15:53

Меркель останется канцлером до 2021 года

14:55

СМИ: некоторые пилоты Lion Air неоднократно употребляли наркотики

14:48

СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

13:24

В "Ленкоме" попрощались с Караченцовым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

28 минут назад
При ударе об воду индонезийский Boeing раскололся на части

При ударе об воду индонезийский Boeing раскололся на части

43 минуты назад
Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова

Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова

29 минут назад
Меркель останется канцлером до 2021 года

Меркель останется канцлером до 2021 года

35 минут назад
Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

3 часа назад
СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

2 часа назад
6 банкротств Дональда Трампа

6 банкротств Дональда Трампа

3 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

6 часов назад
Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

1 час назад
Памфилова предложила переименовать ящик для голосования

Памфилова предложила переименовать ящик для голосования

32 минуты назад
Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти

Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти

53 минуты назад
Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

3 часа назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

3 часа назад
Автобус с потерявшим сознание водителем снес столб в Казани

Автобус с потерявшим сознание водителем снес столб в Казани

17 минут назад
В Петербурге нашли героя, спасшего из ледяной Фонтанки шпица Булочку и ее хозяина

В Петербурге нашли героя, спасшего из ледяной Фонтанки шпица Булочку и ее хозяина

29 минут назад
Новый настенный датчик поднимет тревогу, если в комнате упал человек

Новый настенный датчик поднимет тревогу, если в комнате упал человек

33 минуты назад
Парфюмерия будущего: что такое молекулярные духи

Парфюмерия будущего: что такое молекулярные духи

42 минуты назад
Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

1 час назад
Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

1 час назад
Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

2 часа назад
Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

2 часа назад
Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

3 часа назад
"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

3 часа назад
Началось российское производство Nissan X-Trail

Началось российское производство Nissan X-Trail

3 часа назад
Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

4 часа назад
Пьяный водитель дважды наехал и напал с битой на молодого отца на севере Москвы

Пьяный водитель дважды наехал и напал с битой на молодого отца на севере Москвы

4 часа назад
Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

4 часа назад
Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

5 часов назад
iPhone XR научат делать портретные фото животных

iPhone XR научат делать портретные фото животных

5 часов назад
В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

5 часов назад
Появилось видео страшного ДТП, унесшего жизнь семьи из Удмуртии

Появилось видео страшного ДТП, унесшего жизнь семьи из Удмуртии

5 часов назад
Россияне рассказали, чем отели лучше апартаментов

Россияне рассказали, чем отели лучше апартаментов

5 часов назад
Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

5 часов назад
Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

6 часов назад
В Ленобласти поставили памятник лживому застройщику

В Ленобласти поставили памятник лживому застройщику

6 часов назад
ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

7 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

7 часов назад
Москалькова: переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

Москалькова: переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

7 часов назад
Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

7 часов назад
"Лестер" подтвердил гибель владельца и еще четырех человек при крушении вертолета

"Лестер" подтвердил гибель владельца и еще четырех человек при крушении вертолета

7 часов назад
Президента Грузии выберут во втором туре

Президента Грузии выберут во втором туре

8 часов назад
Подозрительный пакет был обнаружен у посольства России в Вашингтоне

Подозрительный пакет был обнаружен у посольства России в Вашингтоне

10 часов назад
ДТП в Красноярском крае: три человека погибли, четверо пострадали

ДТП в Красноярском крае: три человека погибли, четверо пострадали

11 часов назад
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

12 часов назад
Журналисты и политики ФРГ осудили Меркель за дружелюбное отношение к Путину

Журналисты и политики ФРГ осудили Меркель за дружелюбное отношение к Путину

12 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48