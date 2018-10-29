Штаты опять не отказываются от кассетных бомб

Американские военные пока не будут отказываться от кассетных боеприпасов. По мнению военных специалистов, подобное оружие может пригодиться в случае вооруженных действий в Северной Корее. Поэтому запрет на кассетные бомбы, который хотели ввести в конце этого года, пока откладывается, заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

Он добавил, что вооруженные силы модернизируют свои кассетные боеприпасы так, чтобы 99% их элементов детонировали сразу, а не оставались в земле. Но тут стоит вспомнить, что это требование к ним предъявляли еще в 2008 году, пишет агентство ТАСС. Однако о каких-то прорывах в этой области ничего не известно.

Главная проблема кассетных боеприпасов – до 20% боевых элементов не взрывается и фактически превращается в мины. Из-за этого мирное население может страдать от них даже спустя несколько лет после окончания военных действий. В этой связи кассетные бомбы были запрещены специальной Конвенцией, которую уже подписали более 100 стран. Соединенные Штаты к этому документу не присоединились.