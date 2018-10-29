В Петербурге нашли героя, спасшего из ледяной Фонтанки шпица Булочку и ее хозяина

В Петербурге днем 28 октября обычная прогулка едва не закончилась трагедией для Александра Ветрова и шпица по кличке Булочка.

Они прогуливались вдоль Фонтанки, когда внимание собаки привлекли чайки на воде. Она дернулась, оборвала поводок и соскользнула с Горсткина моста в Фонтанку.

Александр, не раздумывая, поплыл ее спасать. Он смог доплыть до щенка, которого сносило течением, и уже почти добрался до берега, однако ледяная вода реки забрала все силы.

"Если бы не неизвестный мужчина, который прыгнул в воду и помог мне и собаке-выбраться, то история могла бы закончиться очень печально", — написал Ветров на своей странице "ВКонтакте" и попросил сделать перепосты.

Александр и его жена очень хотели найти героя, который помог им, чтобы отблагодарить. После купания поневоле в Фонтанке спаситель исчез, а "человека в зеленой шапочке" стали искать практически всем городом.

Эта история, размещенная также в паблике "ДТП и ЧП в Петербурге" тронула тысячи людей. Сначала был резонанс в соцсетях, затем петербургские СМИ выпустили сюжет об этом инциденте. И уже через сутки – днем 29 октября – хозяева Булочки сообщили, что этот человек найден, и они скоро встретятся.