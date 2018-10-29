Памфилова предложила переименовать ящик для голосования

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны.

Как передает ТАСС, глава ЦИК считает, что это необходимо из-за двусмысленности названий: "Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны".

Об этом она проинформировала общественность в ходе своего выступления на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы.

Памфилова обратилась к участникам форума с просьбой придумать креативное и современное название для ёмкости с прорезями, в который помещается бюллетень.