Бультерьер, блуждавший три недели с хозяином по тайге, не выжил

Ветврачи не смогли спасти Тора – бультерьера, который вместе со своим хозяином – пенсионером Виктором Виноградовым блуждал почти 3 недели по сибирской тайге.

Эта история вызвала большой резонанс. В районе поселка Подгорный Красноярского края десятки спасателей и волонтеров искали заблудившегося грибника с белым бультерьером.

Когда надежды найти их уже не осталось, поиски прекратили, и вдруг мужчина с собакой самостоятельно вышли из леса.

Позже Виктор Виноградов рассказывал, как им с Тором удалось выжить в тайге "на подножном корме". Хозяин старался подкармливать собаку мышами, которых ловил и жарил для своего любимца. Но Тор все-таки грыз от голода рюкзак и попадавшиеся на пути пластик и тряпки.

После того, как они вышли к людям, собаку пришлось отправить в ветклинику. Ему прочищали желудок, сделали операцию, но спасти верного пса не удалось.

Тора больше нет, сообщают сибирские волонтеры со ссылкой на Татьяну, дочь Виктора Виноградова. Пёс выполнил свою миссию — охранял в трудном путешествии своего хозяина, но с последствиями его справиться не смог.